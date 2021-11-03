В Челнах женщина подозревается в совершении убийства — она ударила ножом мужчину

В Набережных Челнах женщина подозревается в совершении убийства. Следком РФ по РТ возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

3 ноября 2021 года в квартире одного из домов по улице Фоменко в Челнах было найдено тело 38-летнего местного жителя с раной на шее. По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя соседка потерпевшего, которая дала признательные показания.

Фото: Максим Платонов

По версии следствия, потерпевший с сожительницей зашли к подозреваемой, где стали пить алкоголь вместе с ней и ее гостями. Через некоторое время потерпевший стал вести себя неадекватно, в связи с чем его с сожительницей попросили уйти. Однако вскоре они вернулись и стали стучать в дверь, требуя пустить их. В дальнейшем между потерпевшим и подозреваемой произошла потасовка, в ходе которой женщина взяла на кухне нож и ударила мужчину в шею.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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