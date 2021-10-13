В Казани мужчина ударил девушку ножом в висок на первом свидании

В Казани вчера вечером неадекватный мужчина ударил девушку ножом в висок. При себе у него нашли сразу пять ножей. Выяснилось, что нападавший с 2012 года состоит на учете у психиатра.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел возле центра подготовки хафизов Корана на ул. Цветочной. Мужчина и девушка договорились о встрече. Он приехал на такси. Спустя некоторое время пострадавшая выбежала вся в крови. Охранник центра услышал крик и нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыли полицейские, девушку госпитализировали. По словам мужчины, он хотел убить свою знакомую, пишет «Татарстан-24».

В начале сентября прокуратура начала проверку по факту травмирования 17-летнего подростка, которого молодая учительница ударила ножом из ревности.



Татьяна Леухина