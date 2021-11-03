Кремль: говорить о позиции по законопроекту о региональной власти преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает преждевременным комментировать проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, сообщает ТАСС.

— Я сейчас никак не могу и не готов комментировать эту тему, потому что работа продолжается, высказываются разные мнения по этому законопроекту, — сказал он.

Фото: duma.gov.ru

Законопроект о региональной власти, запрещающий главам российских регионов именоваться «президентами», не будет корректироваться из-за критической позиции Татарстана, заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» вступит в силу, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, несмотря на отрицательный отзыв Госсовета РТ на законопроект, рассказал завкафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов.



Алексей Нечаев