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Кремль: говорить о позиции по законопроекту о региональной власти преждевременно

14:20, 03.11.2021 2
Кремль: говорить о позиции по законопроекту о региональной власти преждевременно
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает преждевременным комментировать проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, сообщает ТАСС.

— Я сейчас никак не могу и не готов комментировать эту тему, потому что работа продолжается, высказываются разные мнения по этому законопроекту, — сказал он.

Фото: duma.gov.ru

Законопроект о региональной власти, запрещающий главам российских регионов именоваться «президентами», не будет корректироваться из-за критической позиции Татарстана, заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» вступит в силу, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, несмотря на отрицательный отзыв Госсовета РТ на законопроект, рассказал завкафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:24
    Торг уместен.
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  • Анонимно 14:58
    Ведь дело не только в смене названия главы региона, а в сломе федеративных отношений (вернее, что от них осталось) и переход к унитарному государству с одним президентом и одним центром, то есть к Империи...А эти грабли - мы уже проходили!!!
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