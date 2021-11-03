«В ковидную эпоху появились новые факторы риска»: кардиолог рассказала об опасных симптомах коронавируса

Лучше предотвратить, чем лечить

Как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят COVID-19? Каким препаратом лучше прививаться «сердечникам», и нужно ли вакцинироваться при наличии антител? На эти и другие вопросы жителей Татарстана ответила главный внештатный кардиолог Минздрава республики Зульфия Ким. Сердечно-сосудистые заболевания — самые распространенные недуги и одна из основных причин смерти во всем мире. Вместе с экспертом разбираемся, как обстоят дела с такими болезнями в условиях пандемии COVID-19.

Непонятные боли в грудной клетке при эмоциональной и физической нагрузке, перебои в работе сердца, повышение или понижение артериального давления, одышка и отеки нижних конечностей — если человек замечает у себя хотя бы один из этих симптомов, то это повод обратиться к врачу. Однако не нужно ждать подобных сигналов от организма. Люди часто игнорируют элементарную профилактику болезней — это правильное питание, умеренные физические нагрузки, свежий воздух, здоровый сон и регулярное обследование.

— Сейчас у нас есть уникальная возможность, это углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Большой акцент уделяется именно сердечно сосудистой системе, это конечно помогает предупредить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, а с другой стороны, если появились какие -о осложнения, своевременно их выявить и вовремя начать лечить, — рассказала Зульфия Ким.

Какие анализы сдавать после болезни и есть ли противопоказания для прививки?

Болезни системы кровообращения не ограничивают от проведения вакцинации и ревакцинации, отмечает врач:

— Есть общепринятые кратковременные ограничения для вакцинации: это период в течение одного месяца после перенесенного острого сердечно-сосудистого события, как инфаркт миокарда, шунтирование, стентирование или операция на клапаны. Это общие ограничения, они носят временный характер. Никаких ограничений по вакцине нет, мы не будем отдавать предпочтение какому-то определенному препарату для вакцинации или ревакцинации. Но в каждом персональном случае нужно проконсультироваться с врачом.

Наличие антител в организме человека не является противопоказанием к вакцинации, напомнила Зульфия Ким. По ее словам, того уровня антител, которые мы можем встретить массово абсолютно не хватит, для того, чтобы предотвратить заболевание при контакте с заболевшим, поэтому ориентироваться на антитела не стоит.

Один из самых частых вопросов, которые задают врачам переболевшие COVID-19 — какие анализы сдать после болезни? Ответ таков: уровень холестерина и сахара, уровень артериального давлении и пульс — это тот минимум, который должен контролировать каждый человек, не зависимо переболел он COVID-19 или нет. В случае с людьми, перенесшими коронавирусную инфекцию, список анализов будет индивидуальным, в зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания.

— В части случаев будет рекомендовано прохождение кардиограммы, УЗИ сердца, коагулограммы. Есть возможность оценить состояние сердечно-сосудистой системы, после перенесенной коронавирусной инфекции, в рамках углубленной диспансеризации, — сказала Зульфия Ким

Артериальная гипертония — «немой убийца»

Кардиологи заметили рост артериальной гипертонии у молодых людей еще в доковидный период. На данный момент врачи относят эту проблему к числу глобальных. По ряду исследований причинами этого явления могут быть избыточная масса тела у подростков, гиподинамия и потребление большого количества поваренной соли, которая скрыта в продуктах, к которым питают слабость молодые люди — снеках, чипсах, полуфабрикатах, фастфуде.

— В ковидную эпоху появились новые факторы риска. Это, конечно, ограниченная физическая активность была в период карантина. Сейчас, к счастью, есть возможность физическую активность не ограничивать. Также характер питания с приростом массы тела, а также серьезная психоэмоциональная нагрузка, — рассказала врач-кардиолог.

Зульфия Ким назвала артериальную гипертонию «немым убийцей» и рекомендовала молодым людям, которые замечают у себя скачки давления, в обязательном порядке обращаться за консультацией к специалистам.

Эмиль Зиянгиров