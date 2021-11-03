У депутата горсовета Набережных Челнов нашли ошибки в декларации о доходах

У депутата городского совета Набережных Челнов, председателя комиссии по градостроительству, вопросам развития городской инфраструктуры и ЖКХ Рустема Гайнуллова нашли несущественные искажения в декларации о доходах. Чиновник при заполнении документа допустил их случайно, а позже сам обнаружил ошибки.

При проверке декларации Гайнуллова обнаружились неучтенные доходы. Помимо этого, были указаны неверные сведения об остатке на счете, акциях в иностранной компании, приобретенных через приложение, и о площади нежилого помещения, находящегося в собственности депутата.

О допущенных ошибках он проинформировал сам. Его заявление рассмотрел профильный комитет, который вынес ему предупреждение, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

— Эти ошибки я учту в будущем. Здесь важны детали, мелочей не бывает, — прокомментировал Гайнуллов.

В начале сентября стало известно, что прокуратура потребовала наказать семерых сотрудников исполкома Казани за пробелы в декларациях. В надзорном ведомстве сообщили, что они указали неполные сведения о банковских счетах, открытых ими или их супругами.



Татьяна Демина