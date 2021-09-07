Прокуратура требует наказать семерых сотрудников исполкома Казани за пробелы в декларациях

С представлением в адрес главы исполкома Казани обратились прокуроры. Они требуют дисциплинарного наказания для сотрудников исполкома, чьи декларации о доходах и имуществе были забракованы в ходе проверки ввиду нарушений.



«Ряд сотрудников исполкома указали неполные сведения о банковских счетах, открытых ими или их супругами», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Как удалось выяснить, дисциплинарная ответственность грозит семерым чиновникам.

Размер сокрытых денежных средств и персоналии забывчивых нарушителей антикоррупционного законодательства в надзорном ведомстве не раскрывают.