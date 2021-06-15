В РКЦ Татарстана рассказали, кто чаще всего становится донором

Сейчас в Республиканский центр крови приходят состоявшиеся в жизни люди, для которых быть донором — это сознательный выбор. Об этом рассказал главврач медучреждения Рамиль Тураев.

Анонимные опросы, проводимые в центре, показывают, что 85% доноров сдают кровь для того, чтобы помочь другим. Их не интересует компенсация питания (745 рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В единой базе около 600 тыс. доноров. Ежегодно через центр крови с филиалами и отделения переливания крови проходят более 30 тыс. доноров. Больше всего доноров (42%) среди людей в возрасте 25—34 лет. 32% сдающих кровь — люди в возрасте 18—24 лет, 15% — 35—44 года. Меньше всего сдающих кровь в возрастной категории 45-60 лет — всего 11%.

Чаще всего донорами становятся мужчины (70%). Стаж донорства у всех очень разный, зависит от регулярности донаций, состояния здоровья и многих других факторов, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Тураев также рассказал, что в день трагедии в казанской гимназии №175 в РКЦ Татарстана обратились более тысячи человек.