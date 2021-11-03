В Минздраве РТ сообщили о смерти ребенка, который выпал из окна жилого дома в Казани

Ребенок, который выпал сегодня из окна казанского жилого дома, скончался. Об этом «Реальному времени» сообщили в республиканском Минздраве.

Как пояснили в ведомстве, он умер еще до приезда бригады скорой помощи. По приезде медикам показалось, что у ребенка были признаки жизни. Его транспортировали в машину, провели реанимационные мероприятия. Однако усилия бригады оказались безуспешными: врачи констатировали смерть.

Фото: realnoevremya.ru

Ребенок выпал сегодня с шестого этажа на козырек магазина. Все случилось по адресу Горьковское шоссе, 15.

В сентябре в Татарстане возбудили уголовное дело после падения трехлетнего ребенка из окна. За день до этого трехлетний мальчик выпал со второго этажа. Он получил телесные повреждения в виде малой субдуральной гематомы затылочной области, ушиб легкого, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа. Малыша госпитализировали.

Диана Жиленкова