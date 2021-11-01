В Азнакаевском районе ликвидировали свалку площадью 750 квадратных метров
В Азнакаевском районе РТ ликвидировали свалку площадью 750 квадратных метров — ее объем составил 60 кубических метров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.
В адрес главы сельского поселения было выдано предостережение о необходимости устранения правонарушения. Масягутовским исполкомом сельского поселения территория была приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
Недавно на территории Крым-Сарайского сельского поселения Бавлинского района РТ экологи обнаружили несанкционированную свалку. Ее площадь составила 300 квадратных метров, а объем — 50 кубических метров. Исполком сельского поселения привел территорию в надлежащее состояние.
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