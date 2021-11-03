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Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в четверг

12:30, 03.11.2021
Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в четверг
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 4 ноября ожидается ухудшение погоды, предупреждают в Гидрометцентре республики.

В четверг на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный южный ветер, порывы могут достигать 15—18 м/с.

Ночная температура воздуха составит -1... -6 градусов, а дневная — 0... +5 градусов. Днем местами по Татарстану пройдут небольшой дождь и мокрый снег.

Фото: realnoevremya.ru

Сильный порывистый ветер ожидается в Татарстане 5 ноября и в выходные дни. В республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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