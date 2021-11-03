Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в четверг
В Татарстане 4 ноября ожидается ухудшение погоды, предупреждают в Гидрометцентре республики.
В четверг на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный южный ветер, порывы могут достигать 15—18 м/с.
Ночная температура воздуха составит -1... -6 градусов, а дневная — 0... +5 градусов. Днем местами по Татарстану пройдут небольшой дождь и мокрый снег.
Сильный порывистый ветер ожидается в Татарстане 5 ноября и в выходные дни. В республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
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