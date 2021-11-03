В Казани процесс по делу ОПГ «Третьевские» отложили из-за COVID-19 у адвоката — фото с заседания
В Казани Верховный суд Татарстана отложил процесс по делу ОПГ «Третьевские» из-за неявки адвоката по болезни. Информацию сообщили в суде.
Процесс должен был стартовать сегодня. Как выяснилось, одна из адвокатов заболела коронавирусом. Справку о заболевании она предоставила. Судебное заседание решили перенести на другой день.
Участников банды обвиняют в вымогательстве денег с предпринимателей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым