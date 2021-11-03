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В Казани процесс по делу ОПГ «Третьевские» отложили из-за COVID-19 у адвоката — фото с заседания

12:37, 03.11.2021
В Казани процесс по делу ОПГ «Третьевские» отложили из-за COVID-19 у адвоката — фото с заседания
Фото: realnoevremya.ru

В Казани Верховный суд Татарстана отложил процесс по делу ОПГ «Третьевские» из-за неявки адвоката по болезни. Информацию сообщили в суде.

Процесс должен был стартовать сегодня. Как выяснилось, одна из адвокатов заболела коронавирусом. Справку о заболевании она предоставила. Судебное заседание решили перенести на другой день.

Фото: realnoevremya.ru

Участников банды обвиняют в вымогательстве денег с предпринимателей.

Дарья Акимова
ОбществоПроисшествия Татарстан

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