В Казани стартовало первое заседание по делу банды «Третьевские»

В Казани сегодня проходит первое заседание по делу банды «Третьевские», или «Третья коробка». Информацией с «Реальным временем» поделился Наиль Уразбаев, государственный обвинитель по делу.

Заседание проходит в Верховном суде Татарстана. Участников банды обвиняют в том, что они с 2016 года вымогали деньги с предпринимателей, в том числе путем поджогов киосков. В основном это были торговцы продуктами и незамерзайкой (жидкостью для удаления грязи со стекол автомобилей). По имеющейся информации, в деле десять потерпевших.

Банда действовала около проспекта Победы в Казани. Руководил ей некий Артур Кунаев. На скамье подсудимых находится он и ряд других участников организованной преступной группы. Кунаеву предъявили организацию и руководство бандой, остальным — совершение преступлений в составе организованной группы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников вооруженной группы. Они обвинялись в бандитизме, краже, грабеже, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и ряде других преступлений.

Дарья Акимова