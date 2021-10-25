За октябрь в общественном транспорте Казани зафиксировали более 12 тысяч пассажиров без масок

В Казани за этот месяц в общественном транспорте выявили 12 426 пассажиров без масок. Однако после замечания все пассажиры надели средство индивидуальной защиты. Об этом сообщает телеграм-канал городского комитета по транспорту.

В ходе рейда было проверено соблюдение антиковидных мер в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. В общей сложности осмотрели 5 976 единиц общественного транспорта на 145 контрольных точках. В ведомстве напомнили, что профилактические рейды продолжаются.

В прошлом месяце в общественном транспорте Казани за неделю выявили 3,9 тыс. пассажиров без масок. В общей сложности проверили 1,9 тыс. единиц общественного транспорта на 53 контрольных точках.

Диана Жиленкова