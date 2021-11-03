В Госдуму внесли проект о расширении возможностей получения маткапитала отцами
В Госдуму РФ внесли проект федерального закона, который предусматривает расширение возможностей для получения материнского капитала отцами. Соответствующий документ появился сегодня в электронной базе данных Госдумы.
Согласно нему право на капитал смогут получать отцы, в одиночку воспитывающие двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Меры распространяются на мужчин, воспитывающих второго, третьего и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Также законопроект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.
Ранее в Госдуме предложили разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку детских товаров.
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