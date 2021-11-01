Байден: Россия и Китай де-факто не явились на саммит G20 по климату

Россия и Китай де-факто не явились на саммит G20 по климату в Риме, заявил президент США Джо Байден. Он выразил разочарование в связи с недостаточной решимостью в борьбе против изменений климата.



«Россия и Китай, по сути, оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату. И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным», — приводит «Интерфакс» слова американского лидера.

Участники саммита G20 в Риме достигли соглашения по формулировкам «климатической» части финального коммюнике. В нем будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса. Достижение нулевого уровня выбросов в проекте заявления обозначили 2060 годом.

Фото: wikimedia.org

Годы с 2015-го по 2021-й, вероятно, станут самыми теплыми в истории наблюдений за климатом. 2021 год войдет в семерку самых теплых. Такой прогноз дала Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — спецучреждение ООН.

Маргарита Головатенко