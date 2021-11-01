Один из подъездов в доме Челнов, где взорвался газ, признали аварийным
Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» завершили обследование 10 и 12-ых подъездов, соседних с местом взрыва газа в доме в Набережных Челнах. По результатам экспертиз, 12-й подъезд признали аварийным, 10-й — «ограниченно работоспособным».
Обследование 11-го подъезда, где произошел взрыв, продолжается. Сейчас рабочие завершили разбор обрушенных квартир пятого этажа и продолжают разбирать завалы на четвертом, а также разбирают кровлю дома. В работах задействовали 12 человек и четыре единицы техники — кран, погрузчик и два самосвала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минстроя РТ.
Взрыв произошел 25 октября. Пострадали пять человек, погибла 22-летняя девушка.
В прошлую пятницу началось заселение жителей 10 подъезда.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым