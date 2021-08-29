Шойгу: к концу года в российской армии будет свыше 2 тысяч беспилотников

Фото: Максим Платонов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России будут располагать двумя тысячами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) к концу текущего года.

— У нас в стране в вооруженных силах мы перевалим в этом году рубеж в 2 тыс., — цитирует его ТАСС.

В феврале этого года Министерство обороны России заключило контракт с обособленным подразделением №2 Уральского завода гражданской авиации» в Казани на изготовление и поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус». Масса БПЛА составляет шесть тонн.

Алексей Нечаев