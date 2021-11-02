Жительница Казани отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

57-летняя жительница Казани обратилась в отдел полиции после того, как попалась на уловки мошенников, в результате чего потеряла 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Так, вчера пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором есть пострадавший. Позже женщине поступил другой телефонный звонок от якобы ее дочери с просьбой о помощи. Она попросила деньги для лечения пострадавшего и освобождения от уголовной ответственности.

Фото: Максим Платонов

Женщина поверила и после этого передала злоумышленникам свои сбережения. Причем мошенник попросил завернуть деньги в полотенце, положить в пакет и передать указанному человеку. И только спустя несколько часов пенсионерке позвонила родная дочь и сообщила, что с ней все хорошо. Узнав о случившемся, та посоветовала матери обратиться в полицию.

Недавно произошел похожий случай, в результате которого 84-летняя жительница Казани отдала мошенникам полмиллиона рублей.

Диана Жиленкова