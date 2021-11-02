Законодательные собрания регионов смогут определять число сроков губернаторов

Законодательные собрания регионов смогут самостоятельно определять, сколько сроков сможет занимать губернатор. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Такая возможность появится после принятия законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». По словам Крашенинникова, этот вопрос обсуждается довольно активно, в результате норму решили убрать. Он уточнил, что теперь число сроков должно быть прописано в региональном уставе.

Фото: duma.gov.ru

Законопроект рассмотрят на заседании Госдумы 9 ноября. Он снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Однако, согласно документу, срок полномочий составляет пять лет, передает ТАСС.

Проект был внесен в Госдуму в конце прошлого месяца. Помимо Крашенинникова, в числе авторов оказался глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Диана Жиленкова