В Татарстане присудили премии за вклад в развитие институтов гражданского общества
В Татарстане присудили премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике в 2021 году. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, награды присуждаются:
- гендиректору «Центра социальной реабилитации и адаптации» Азату Гайнутдинову;
- председателю Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александру Коноплеву и ее управляющему делами Илье Прокофьеву. Премию получает и ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Рафик Салахиев;
- председателю правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любови Мишиной;
- благотворительному фонду помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях»;
- региональной молодежной общественной организации «Молодежная Ассамблея народов Татарстана при Ассамблее представителей народов, проживающих на территории РТ»;
- региональной общественной организации инвалидов «Закал» по РТ;
- автономной некоммерческой организации «Поволжская семейная академия «Умай»;
- татарстанскому республиканскому молодежному общественному фонду «Сэлэт».
В прошлом месяце в РТ присудили Международную премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2021 году.
Диана ЖиленковаОбществоВласть Татарстан
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