В Татарстане присудили премии за вклад в развитие институтов гражданского общества

В Татарстане присудили премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике в 2021 году. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, награды присуждаются:

гендиректору «Центра социальной реабилитации и адаптации» Азату Гайнутдинову;

председателю Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александру Коноплеву и ее управляющему делами Илье Прокофьеву. Премию получает и ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Рафик Салахиев;

председателю правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любови Мишиной;

благотворительному фонду помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях»;

региональной молодежной общественной организации «Молодежная Ассамблея народов Татарстана при Ассамблее представителей народов, проживающих на территории РТ»;

региональной общественной организации инвалидов «Закал» по РТ;

автономной некоммерческой организации «Поволжская семейная академия «Умай»;

татарстанскому республиканскому молодежному общественному фонду «Сэлэт».

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в РТ присудили Международную премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2021 году.

Диана Жиленкова