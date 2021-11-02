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В Татарстане присудили премии за вклад в развитие институтов гражданского общества

13:01, 02.11.2021
В Татарстане присудили премии за вклад в развитие институтов гражданского общества
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане присудили премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике в 2021 году. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, награды присуждаются:

  • гендиректору «Центра социальной реабилитации и адаптации» Азату Гайнутдинову;
  • председателю Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александру Коноплеву и ее управляющему делами Илье Прокофьеву. Премию получает и ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Рафик Салахиев;
  • председателю правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любови Мишиной;
  • благотворительному фонду помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях»;
  • региональной молодежной общественной организации «Молодежная Ассамблея народов Татарстана при Ассамблее представителей народов, проживающих на территории РТ»;
  • региональной общественной организации инвалидов «Закал» по РТ;
  • автономной некоммерческой организации «Поволжская семейная академия «Умай»;
  • татарстанскому республиканскому молодежному общественному фонду «Сэлэт».
Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в РТ присудили Международную премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2021 году.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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