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В Набережных Челнах продается частный индустриальный парк за 887,8 млн рублей

12:08, 02.11.2021
В Набережных Челнах продается частный индустриальный парк за 887,8 млн рублей
Фото: ipchelny.ru

В Набережных Челнах выставлен на продажу частный индустриальный парк «Челны» за 887,8 млн рублей. Объявление было размещено на одном из сайтов.

Парк расположен на Мензелинском тракте, на территории промзоны около трассы М-7. Площадь его составляет 367,2 кв. м. Индустриальный парк входит в федеральную программу ТОСЭР, что дает его резидентам право на выгодные налоговые льготы. Как указано в объявлении, территория парка предусматривает зонирование так, чтобы на ней одновременно могли разместиться производства и предприятия различных отраслей промышленности.

Тем временем в Казани продается доходный дом 19-го века, расположенный на улице Баумана. Его оценили почти в 200 млн рублей.

Дарья Акимова
НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан

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