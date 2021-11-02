Высокоскоростным интернетом в РТ обеспечили более 3,5 тыс. социально-значимых объектов

В рамках федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 2020 по 2021 гг. в Татарстане к высокоскоростному Интернету подключили 3 527 социально-значимых объектов. Рекордный объем оснащения объектов оптоволоконной связью пришёлся на этот год — интернет-соединение на высокой скорости обеспечили почти 2,3 тысячи объектов.

Как сообщил в ходе брифинга замглавы Минцифры республики Альберт Яковлев, «это на 79% больше чем было запланировано изначально … было проложено рекордные 1450 километров оптических линий связи».

Фото: Максим Платонов

В целом за три года реализации федеральной программы в РТ, добавил он, объем строительства оптических линий связи вырос в 16 раз.

Социально значимые объекты в Татарстане подключают к высокоскоростному интернету. Уже в этом году к нему подключат 2 347 объектов. Для этого проложат 1,6 тыс. км волоконно-оптических линий связи, сообщил летом министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин