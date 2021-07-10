В Татарстане к высокоскоростному интернету подключат 2 347 социально значимых объектов

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Социально значимые объекты в Татарстане подключают к высокоскоростному интернету. Уже в этом году к нему подключат 2 347 объектов. Для этого проложат 1,6 тыс. км волоконно-оптических линий связи, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.



Среди названных Хайруллиным объектов — 1 241 фельдшерско-акушерский пункт, 470 органов местного самоуправления и 466 объектов культуры, 107 пожарных частей и постов, 43 объекта Росгвардии и 19 участковых пунктов полиции.

К «оптике» подключат еще 305 населенных пункта по проекту подключения социально значимых объектов. Около 2 тысяч объектов планируют подключить 30 августа этого года. К 31 октября завершить подключение всех 2 347 объектов.

Сейчас из 1,6 тыс. км волоконно-оптических линий проложен 551 км, что составляет 35% от плана. До 1 655 объектов (70%) «оптику» уже проложили. К сдаче готовы 211 объектов, то есть 9%. Десять объектов уже подключили и протестировали.

Фото: pixabay.com

В августе прошлого года в Татарстане завершили строительство линий связи для обеспечения школ высокоскоростным интернетом.

Маргарита Головатенко