В Татарстане отремонтировали участок автодороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка

В Спасском районе Татарстана отремонтировали участок региональной автодороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка протяженностью 2 км. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В ведомстве отметили, что ремонт на дороге не проводился более 10 лет. Теперь здесь уложили слой покрытия из высокоплотного мелкозернистого асфальтобетона, закрепили оси трассы, укрепили обочины по метру с каждой стороны. Также рабочие нанесли дорожную разметку. К слову, дорога соединяет республику с Ульяновской областью.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно отремонтировали дорогу и в Спасском районе. Работы проведены на изношенном участке региональной дороги Базарные Матаки — Болгар протяженностью 1 км. По нему проходит туристический маршрут до древнего города Болгар, а также ходят школьные и межрегиональные автобусы.

Диана Жиленкова