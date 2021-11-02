Welt: Путин обрушил цены на газ в Европе одной фразой

Президент России Владимир Путин произнес фразу, которая снизила цены на газ в Европе, сообщает немецкое издание Welt.



До этого Путин поручил «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер сказал, что так и поступят, и президент распорядился отчитаться о ходе работы.

Журналисты отметили, что именно это случайное замечание Путина «заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением». После его слов цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%.

«Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания, или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», — приводит RT выдержку из материала.

Фото: kremlin.ru

Цены на газ в Европе с начала этого года увеличились более чем в пять раз и держатся на отметке около $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. В Европе несколько раз звучали заявления об ответственности России за кризис, однако в Москве такую причастность отрицают.

Маргарита Головатенко