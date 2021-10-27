Путин поручил повысить объемы газа в европейских хранилищах

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после закачки топлива в отечественные подземные хранилища, начать плановую работу по повышению его объема в европейских ПГХ.

— Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период, — сказал он, добавив, что повышение объема газа в европейских ПГХ создаст благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит. Глава государства попросил его докладывать о том, как ведется работа, пишет «РИА Новости».

После этого цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3%.

Ранее Путин заявлял, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия, в том числе для «Газпрома».



Татьяна Леухина