За сутки в России выявили 40 402 заражения коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 40 402 случая заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 8 554 192 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



По состоянию на 1 ноября, за сутки выписали 23 187 выздоровевших от COVID-19, за все время пандемии выздоровели 7 381 726 жителей РФ.

За сутки коронавирус унес жизни 1 155 россиян, всего от инфекции скончались 239 693 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова