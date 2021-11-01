В Минтрансе заявили, что общественный транспорт в России в критическом состоянии

Фото: Максим Платонов (архив)

В России состояние общественного транспорта и его инфраструктуры достигло «критического состояния» из-за длительного недоинвестирования. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта, подготовленного Минтрансом России.

«Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автомобильного транспорта», — говорится в пояснительной записке.

Фото: Максим Платонов (архив)

Проект постановления правительства подготовили для реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского электрического транспорта и обеспечение финансирования таких проектов.

В октябре казанские перевозчики попросили премьер-министра Татарстана Алексея Песошина временно освободить их от налогов и перенести введение тахографов на год.



В конце сентября «Реальное время» рассказывало о том, что исполком Казани и Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана не могут разрешить проблему приобретения полисов ОСАГО для городских автобусов. На городские маршруты могут не выйти 100 автобусов.



Татьяна Леухина