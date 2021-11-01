В Дании сообщили, что не поддерживают «Северный поток — 2»

Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу «Северный поток — 2». Датское правительство выступает против реализации данного проекта. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

— Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной, - приводит ТАСС ее слова.

Фото: gazprom.ru

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью газете Financial Times выразил мнение, что после запуска «Северного потока — 2» Украина больше будет подвержена риску войны с Россией.



Первая нитка «Северного потока — 2» уже наполнена газом и готова к работе. Вторую заполнят до конца 2021 года.



Татьяна Леухина