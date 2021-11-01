В Татарстане выявили 189 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявили 189 случаев заражения коронавирусом, из них два — завозные, 187 — контактные.

Казань — 107;

Набережные Челны — 28;

Альметьевский район — 1;

Атнинский — 2;

Балтасинский — 2;

Бугульминский — 2;

Высокогорский — 1;

Елабужский — 5;

Заинский — 1;

Зеленодольский — 5;

Кукморский — 1;

Лаишевский — 5;

Лениногорский — 4;

Мамадышский — 2;

Менделеевский — 1;

Нижнекамский — 5;

Пестречинский — 2;

Сабинский — 2;

Спасский — 5;

Тукаевский — 2;

Чистопольский — 6.



54 человека госпитализировано, 135 получают лечение на дому. Общее количество заболевших за весь период пандемии увеличилось до 30 960 человек. Также за минувшие сутки выздоровели 39 татарстанцев, за все время выписали 25 344 пациента.

Фото: Максим Платонов

От инфекции в общей сложности скончались 988 жителей РТ, в том числе семеро — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова