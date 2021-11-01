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В Казани в День народного единства исполком не будет проводить массовые мероприятия

16:51, 01.11.2021
В Казани в День народного единства исполком не будет проводить массовые мероприятия
Фото: Максим Платонов

В Казани из-за сложившейся эпидемиологической обстановки исполком не будет проводить массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города.

Также в Казани отменен крестный ход, который должен был состояться 4 ноября. Он не пройдет по решению митрополита Казанского и Татарстанского, главы Татарстанской митрополии владыки Кирилла.

Фото: Максим Платонов
Общество Татарстан

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