В Казани в День народного единства исполком не будет проводить массовые мероприятия
В Казани из-за сложившейся эпидемиологической обстановки исполком не будет проводить массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города.
Также в Казани отменен крестный ход, который должен был состояться 4 ноября. Он не пройдет по решению митрополита Казанского и Татарстанского, главы Татарстанской митрополии владыки Кирилла.
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