В Казани в День народного единства исполком не будет проводить массовые мероприятия

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за сложившейся эпидемиологической обстановки исполком не будет проводить массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города.

Также в Казани отменен крестный ход, который должен был состояться 4 ноября. Он не пройдет по решению митрополита Казанского и Татарстанского, главы Татарстанской митрополии владыки Кирилла.

