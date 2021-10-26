В Казани отменен крестный ход 4 ноября

Фото: Максим Платонов

В Казани отменен крестный ход, который должен был состоятся 4 ноября. Он не пройдет по инициативе Митрополита Казанского и Татарстанского, главы Татарстанской митрополии владыки Кирилла, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города.

В сентябре сообщалось, что 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В этот день должно было быть ограничено движение по ряду улиц.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Документом разрешается регионам вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением зарплаты.

Алексей Нечаев