В России штраф за парковку на газоне и тротуаре составит до 3 тысяч рублей

В проекте нового российского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штраф за парковку на газоне и тротуаре составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Об этом написал ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой.

Она рассказала, что кроме газонов и тротуаров речь идет о парковке на детских и спортивных площадках, а также о мытье машин в неустановленных для этого местах. Полный текст проекта направлен в правительство РФ, ожидается его согласование. Рукавишникова добавила, что законопроект вводит саму возможность наложения подобных штрафов, а их администрированием займутся муниципалитеты. К примеру, в вопросе парковок на газонах нужно будет четко прописать правила благоустройства, что конкретно в данном муниципальном образовании считается газоном. В крупном городе это может быть любой островок растительности, а в селе к газонам могут отнести только огороженные бордюрами территории.

Фото: realnoevremya.ru

Чуть раньше сообщалось, что в проект нового КоАП войдет новая мера наказания за опасное вождение на дорогах. Речь идет о резких перестроениях через две полосы, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах.



Дарья Акимова