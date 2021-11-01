В России могут начать штрафовать водителей с агрессивным стилем езды
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдет новая мера наказания за опасное вождение на дорогах. Речь идет о резких перестроениях через две полосы, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах и др.
Подобные маневры будут считаться правонарушением в том случае, если те носят регулярный характер. Автолюбителей с таким стилем вождения будут штрафовать на три тысячи рублей, рассказывает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
По ее словам, такая манера вождения очень распространена на российских дорогах, в особенности в крупных городах. По мнению Рукавишниковой, агрессивная езда чаще всего носит демонстративный характер, но до сих пор остается безнаказанной, пишет «РИА Новости».
Недавно в России предложили ужесточить наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии при перевозке детей в возрасте до 16 лет. Размер штрафа составит 50 тысяч рублей. Кроме того, можно лишиться водительских прав на два-три года.
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