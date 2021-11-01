В России могут начать штрафовать водителей с агрессивным стилем езды

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдет новая мера наказания за опасное вождение на дорогах. Речь идет о резких перестроениях через две полосы, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах и др.

Подобные маневры будут считаться правонарушением в том случае, если те носят регулярный характер. Автолюбителей с таким стилем вождения будут штрафовать на три тысячи рублей, рассказывает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Фото: realnoevremya.ru

По ее словам, такая манера вождения очень распространена на российских дорогах, в особенности в крупных городах. По мнению Рукавишниковой, агрессивная езда чаще всего носит демонстративный характер, но до сих пор остается безнаказанной, пишет «РИА Новости».

Недавно в России предложили ужесточить наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии при перевозке детей в возрасте до 16 лет. Размер штрафа составит 50 тысяч рублей. Кроме того, можно лишиться водительских прав на два-три года.

Диана Жиленкова