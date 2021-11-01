Ак Барс Банк начал прием заявок по льготному кредитованию бизнеса ФОТ 3.0

Ак Барс Банк начал прием заявок по льготному кредитованию бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. В рамках нового этапа программы ФОТ 3.0 предприниматели смогут получить кредит по ставке 3% годовых с 1 ноября по 30 декабря.



Получить заем до 300 млн рублей можно на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличен вдвое — с 6 до 12 месяцев. Причем первые полгода можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга, а после в течение года погашать заем равными долями.

На льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 могут рассчитывать представители 17 отраслей. В их числе — кинотеатры, музеи, фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. Кроме того, добавились предприятия в сфере допобразования детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, химчистки, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты.

Для участия в программе компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель проверят через данные ФНС. Также заемщик не должен быть банкротом на дату заключения кредитного договора, а индивидуальный предприниматель не должен прекратить свою деятельность.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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