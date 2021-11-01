АвтоВАЗ хочет приобрести 40% акций компании, принадлежащей КАМАЗу
АвтоВАЗ планирует приобрести 40% акций «Объединенных автомобильных технологий» (ОАТ), входящих в группу предприятий КАМАЗа. Сообщил об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу КАМАЗа.
Сделку планируют завершить к концу 2021 года, после получения соответствующих разрешений. КАМАЗ, в свою очередь, будет владеть 45% акций ОАТ. Уже согласован план трансформации группы ОАТ, который позволит компаниям, входящим в группу, привлечь новых клиентов и развивать новые проекты.
В группу «Объединенных автомобильных технологий» входят десять производственных предприятий по выпуску автокомпонентов в Самарской, Ульяновской, Владимирской, Пензенской и Рязанской областях. Больше 90% продукции ОАТ поставляются для автомобилей марки LADA.
Недавно сообщалось, что АвтоВАЗ 25 октября мог на сутки приостановить работу производственной линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta). Связано это было с дефицитом компонентов.
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