АвтоВАЗ может приостановить две линии из-за нехватки автокомпонентов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Тольятти из-за дефицита компонентов АвтоВАЗ может 25 октября на один день приостановить работу производственной линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta). С 25 по 26 октября включительно может быть приостановлена работа производственной линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan).

Фото: wikimedia.org

Простоя может избежать лишь производственная линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend). На странице профсоюзной организации АвтоВАЗа сообщили, что президент компании Николя Мор подписан приказ о работе предприятия с 25 октября по 7 ноября, согласно которому руководители должны определить списки работников, занятых на производстве в соответствии с графиком сменности, передает «Интерфакс».

В июле АвтоВАЗ на сутки приостановил производство машин семейства Lada Granta и Niva. Это связано с недопоставками электронных компонентов Bosh. Таких приостановок было четыре.

Вчера стало известно, что КАМАЗ решил не останавливать производство автомобилей в период с 30 октября по 7 ноября, который объявлен в России нерабочим.



Татьяна Леухина