Предприниматели с сегодняшнего дня могут подать заявление на получение грантов для оплаты зарплаты сотрудникам

Фото: Максим Платонов

Предприниматели с сегодняшнего дня могут подать заявление на получение грантов для оплаты зарплаты сотрудникам. Об этом рассказал первый замминистра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

Получателями являются субъекты МСП из пострадавших отраслей. Размер гранта в РТ составит 12 792 р. на одного сотрудника — сумма равна одному МРОТ. Отмечается, что грант не будет облагаться НДФЛ — также работодателям не нужно будет платить страховые взносы. Подать заявку можно до 15 декабря этого года. Это можно сделать дистанционно или через почту. Выплаты будут осуществляться автоматически. В эту программу включен 21 вид деятельности.

На гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений, связанных с COVID-19, будет выделено 38,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Алексей Нечаев