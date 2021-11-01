В МКДЦ за 15 лет провели более 77 тысяч операций

Обследование и лечение в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) проходят ежегодно более 125 тысяч пациентов, проводится более 5 тысяч операций. Всего за 15 лет в учреждении провели 77,7 тысячи операций, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



Медицинский центр сегодня посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, его сопровождали министр здравоохранения РТ Марат Садыков и генеральный директор медицинского учреждения Рустем Хайруллин. Минниханов ознакомился с работой операционного блока, отделения кардиохирургии, кардиореанимации, лучевой диагностики и осмотрел современное оборудование.

В учреждении продолжают внедрять новые методики. Так, с 2006 года специалисты увеличили количество хирургических методов с 29 до 77, то есть в три раза, отметил Хайруллин. Гендиректор МКДЦ подчеркнул, что более половины всех операций в медучреждении — высокотехнологичны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президенту республики представили электронную систему наблюдения за пациентами, с помощью которой можно держать на учете всех больных и назначать им необходимые препараты в онлайн-режиме, если в этом есть необходимость.

Маргарита Головатенко