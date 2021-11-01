В России запустили онлайн-площадку с доставкой товаров по железной дороге

Онлайн-площадку, которая позволит приобрести товары с доставкой железнодорожным транспортом, запустили Российские железные дороги, ее назвали «РЖД Маркет». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В «РЖД Маркете» будут собраны предложения от производителей промышленной продукции со всей страны. Система отзывов и рейтингов поможет выбрать подходящий товар. Сделка будет оформлена полностью в электронной форме. Покупатель получит один счет за все услуги — покупку и доставку.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Государственному совету РТ в октябре рассказал, что товарооборот татарстанских продавцов на основных маркетплейсах в этом году превысил 19 млрд рублей — в прошлом году он составил 3,5 млрд рублей.

Алексей Нечаев