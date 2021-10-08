Товарооборот татарстанских продавцов на основных маркетплейсах в этом году превысил 19 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Государственному совету РТ рассказал, что товарооборот татарстанских продавцов на основных маркетплейсах в этом году превысил 19 млрд рублей — в прошлом году он составил 3,5 млрд рублей.

Количество татарстанских продавцов на электронных площадках в этом году составило 9,5 тыс. В прошлом году было 3,5 тыс. продавцов. Отмечается, что на данном этапе нужно организовать сотрудничество с международными и федеральными компаниями, которые занимаются интернет торговлей и транспортно-логистическими провайдерами.

Алексей Нечаев