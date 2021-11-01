Исследование: Татарстан вошел в рейтинг регионов с самыми низкими средними зарплатами для водителей

Татарстан вошел в антирейтинг регионов по средним зарплатам водителей. Так, среднее заработное предложение в этом направлении в республике составляет 56,3 тыс. руб. С подобными показателями в список также вошли Ярославская и Нижегородская области и Республика Адыгея. Такие данные приводит служба исследований hh.ru.

В то же время в РТ среднее зарплатное предложение для водителей зависит от специализации. Например, водители такси могут получать 60 тыс. руб, а водители-курьеры — 50 тыс. руб. На наименьшую зарплату претендуют персональные водители — в среднем 45 тыс. руб.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самые высокие заработные предложения водители могут найти в Республике Тыва (93,9 тыс. руб), Якутии (92,8 тыс. руб), Магаданской области (92,2 тыс. руб), Ямало-Ненецком автономном округе (86,6 тыс. руб).

Недавно эксперты hh.ru сообщили, что соискатели Татарстана со средне-специальным образованием ожидают зарплату в 35 000 рублей.

Диана Жиленкова