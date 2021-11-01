В Казани по факту отравления семьи бытовым газом возбуждено уголовное дело

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В субботу в одном из казанских домов семья из четырех человек отравилась угарным газом. Супругов, а также их детей госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, глава семейства почувствовал недомогание и рассказал об этом сестре жены. Она обратилась в экстренные службы, после чего специалисты вскрыли дверь квартиры и отправили членов семьи в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Отравление произошло в квартире по адресу Сибирский тракт, 28. Одним из пострадавших оказался грудной ребенок.

Диана Жиленкова