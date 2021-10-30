В Казани семья с двумя маленькими детьми отравилась бытовым газом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани семья с двумя маленькими детьми отравилась бытовым газом в квартире по адресу Сибирский тракт, 28. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В экстренные службы сообщили соседи. Они рассказали, что мужчина стучит по полу, зовёт на помощь. Он не мог открыть дверь. Его женщина была без сознания, в квартире также двое маленьких детей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли дверь, обеспечили доступ медиков. Врачи госпитализировали всю семью: мужчину 1984 года рождения, женщину 1985 года рождения, двоих детей — шестимесячного мальчика и девочку 2015 года рождения.

По предварительным данным, они получили отравление бытовым газом.

В августе в Альметьевске в многоквартирном доме на улице Чапаева отравилась угарным газом двухлетняя девочка.



Татьяна Леухина