Российские компании хотят обязать хранить внутреннюю переписку три года

Российский бизнес хотят обязать хранить данные внутренней переписки три года. Сообщили об этом «Известия».

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали законопроект о хранении бизнесом внутренней переписки в течение трех лет и передачи ее правоохранительным органам в случае необходимости. Речь идет об информации, которая передается по внутренним технологическим сетям связи. Закон может вступить в силу уже в 2022 году, если его рассмотрят в осеннюю сессию в Госдуме.

В законопроекте предлагается обязать бизнес хранить информацию, передающуюся по технологическим сетям связи с номерами автономной системы (AS). Номерами AS владеют такие компании, как РЖД, «Газпром», «Яндекс». Зампред комитета Анатолий Выборный объяснил, что это нужно для того, чтобы преступники не смогли уйти от ответственности, рассчитывая на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов.

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В сентябре московский суд оштрафовал американские компании Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.





Дарья Акимова