В Казани водитель наехал на ограждение и снес дорожный знак

Фото: скриншот

В Казани со стороны Оренбургского тракта около Танкового кольца водитель въехал в барьерное ограждение и снес дорожный знак. Кадры с места происшествия публикуют пользователи социальных сетей.

На видео видно, как на участке образовалась пробка. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Фото: скриншот

В телеграм-канале «ГИБДД Казань» пишут, что за минувшее воскресенье произошло два ДТП с пострадавшими и 42 — с материальным ущербом. За день инспекторы задержали 13 автовладельцев, которые управляли машиной в нетрезвом виде, причем у шести из них не было водительских прав.

В субботу в городе произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и 80 — с материальным ущербом. Задержали 12 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, у трех из них не было прав.

Диана Жиленкова