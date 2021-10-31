В первый нерабочий день в Казани задержали 12 водителей в алкогольном опьянении

Фото: ГИБДД Казани

Вчера в Татарстане начался период нерабочих дней. Так, за первый день в Казани сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, находившихся в алкогольном опьянении, причем у трех из них не было водительских прав.

Всего в субботу в городе произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и 80 с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал казанской инспекции.

Фото: ГИБДД Казани

Вчера в поселке Салмачи легковой автомобиль Renault вылетел с дороги на обочину и врезался в припаркованные автомобили. Пострадал маленький ребенок, на которого отбросило одну из машин. С разницей в несколько часов в том же районе произошло еще два ДТП.

Диана Жиленкова