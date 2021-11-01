Казанская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на этапе Гран-при в Ванкувере

Казанская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на этапе Гран-при в Канаде. По ее словам, в выступлении были незначительные помарки, но она почти выполнила поставленную задачу.



«Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться кататься чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок — это будут решать судьи», — передает слова чемпионки ТАСС.

Фото: fsrussia.ru

Вчера 15-летняя фигуристка установила два мировых рекорда в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. В общей сложности девушка набрала 265,08 балла. Причем спортсменке принадлежат и предыдущие мировые достижения.

Остальные призовые места также забрали россиянки. Так, Елизавета Туктамышева заняла 2-е место (232,88 балла), 3-е место взяла Алена Косторная (214,54 балла).

Диана Жиленкова