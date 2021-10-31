Российская фигуристка установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Она набрала 265,08 балла.

Предыдущие мировые достижения также принадлежат 15-летней спортсменке. В этом месяце она получила 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме короткой и произвольной программ на международном турнире в Финляндии.

Фото: fsrussia.ru

Другие призовые места также принадлежат россиянкам. Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место, набрав 232,88 балла. Третье место взяла Алена Косторная, заработав 214,54 балла, передает ТАСС.

Вчера россиянки также заняли первые три места в короткой программе на втором этапе Гран-При. Также танцевальные дуэты из России взяли седьмое и девятое места в ритм-танце.

Диана Жиленкова