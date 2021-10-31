В МВД по Татарстану прокомментировали драку на дороге на улице Глушко в Казани

Вчера вечером, примерно в 20:18, на улице Глушко в Казани произошла ссора между четырьмя людьми. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На место происшествия прибыли несколько экипажей сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Они доставили трёх участников конфликта в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: скриншот

Четвертого участника конфликта уже установили. Сейчас проводятся мероприятия по его задержанию.

Видео драки распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают человека. По словам пользователей, пострадавшему разбили об голову бутылку.

Татьяна Леухина